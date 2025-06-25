Стрельба в Нацерете: убит мужчина
время публикации: 25 июня 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 18:29
В результате стрельбы на улице Билаль в Нацерете крайне тяжелые ранения получил мужчина в возрасте около 30 лет. Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики МАДА эвакуировали раненого в Итальянскую больницу, где позднее была констатирована его смерть.
По словам медиков, у пострадавшего не было пульса, он не дышал. В больницу его доставили, не прекращая реанимации, в критическом состоянии.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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