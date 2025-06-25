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Израиль

Опрос "Мидгам" и iPanel: партия "Ликуд" крупнейшая фракция Кнессета, но оппозиции больше голосов

время публикации: 25 июня 2025 г., 00:23 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 00:33
Опрос "Мидгам" и iPanel: партия "Ликуд" крупнейшая фракция Кнессета, но оппозиции больше голосов
Flash90

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel после окончания операции "Народ как Лев" в Иране.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 26-го созыва состоялись сегодня, партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу стала бы крупнейшей фракцией в Кнессете, получив 26 мандатов. На втором месте партия Нафтали Беннета – 24 мандата.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Демократим" – 12, "Еш Атид" – 9, ШАС – 9, "Наш дом Израиль" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, "Махане Мамлахти" – 7, "Оцма Иегудит" – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Партии нынешней оппозиции набирают 61 мандат (без голосов ХАДАШ-ТААЛ), партии нынешней коалиции – 49.

Израиль
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