Имена погибших при обстреле Беэр-Шевы: Михаль Закс, Эйтан Закс, Ноа Богуславски и Наоми Шанан

Жертвами попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве стали четыре человека, более десяти получили ранения и травмы.

Опубликованы имена погибших.

18-летняя Ноа Богуславски из Арада. Ноа была выпускницей 12-го класса школы ОРТ в Араде.

50-летняя Михаль Закс из Беэр-Шевы.

18-летний Эйтан Закс из Беэр-Шевы. Посмертно повышен в звании до младшего сержанта. Эйтан приехал домой в короткий отпуск, когда в дом попала ракета. Вместе с Эйтаном погибли его мама Михаль и его девушка Ноа. Эйтан проходил боевую подготовку в многодоменном подразделении 888 "Рефаим".

60-летняя Наоми Шанан из Беэр-Шевы.

Эйтан Закс – единственный израильский военнослужащий, который погиб в результате ракетных обстрелов из Ирана. Кроме него, в результате иранских обстрелов 13-24 июня погибли 22 израильтянина и пять граждан Украины.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 872 военнослужащих ЦАХАЛа.