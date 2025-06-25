Оппозиция вновь продвигает законопроект о роспуске Кнессета

Фракция "Демократим" представила на рассмотрение Кнессета законопроект о роспуске израильского парламента.

Законопроект представлен депутатами Мерав Михаэли, Эфрат Райтен и Гиладом Каривом. Как сообщает "Маарив", законопроект был представлен еще до того, как стало известно о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Напомним, что в ночь на 12 июня Кнессет отклонил законопроект по роспуску Кнессета. Согласно уставу парламента, должно пройти не менее шести месяцев до того, как будет возможность вновь выносить на рассмотрение аналогичный законопроект. Специальное разрешение на внеочередную подачу законопроекта может выдать спикер Кнессета. В уставе парламента оговорено, что спикер парламента может дать такое разрешение "в случае кардинального изменения обстоятельств, оправдывающих досрочную подачу законопроекта".