Посольство США ввело жесткие ограничения для американских госслужащих в Израиле

Посольство США в Израиле разослало своим сотрудникам предупреждение о необходимых мерых безопасности. Инструкции цитируются израильскими СМИ, в частности сайтом Ynet.

В этих инструкциях говорится, что в связи с ростом региональной напряженности американским государственным служащим в Израиле запрещено выезжать за пределы "большого Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы". Разрешено перемещаться между этим районами только в сторону международного аэропорта "Бен-Гурион" (по шоссе №1) и пограничного перехода "Алленби" (на границе с Иорданией).

По информации Washington Post, госдепартамент США недавно выпустил предупреждение для всех посольств, находящихся "в зоне досягаемости иранских ракет". Предупреждение получили не только посольства на Ближнем Востоке, но и в Восточной Европе и Северной Африке. Посольствам рекомендовано созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям и отчитаться перед Вашингтоном о принимаемых мерах по снижению рисков. Издание пишет, что в рамках подготовки госсекретарь Марко Рубио санкционировал отъезд из Ирака персонала, не выполняющего критически важные функции. В публикации упоминается о том, что министр обороны Пит Хегсет разрешил семьям военнослужащих покинуть страны, находящиеся в зоне ответственности CENTCOM. Статья в Washington Post начинается с утверждения, что Соединенные Штаты находятся в состоянии повышенной готовности из-за ожиданий возможного удара Израиля по Ирану.