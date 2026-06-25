12-й канал: под хребтом Али Тахер заблокированы десятки боевиков "Хизбаллы"

Благодаря усилиям 36-й бригады силам ЦАХАЛа удалось заблокировать в подземном комплексе под хребтом Али-Тахер десятки боевиков террористической организации "Хизбалла", в том числе из ее элитных сил "Радуан".

Точная разведывательная информация позволила взять под контроль и заблокировать входы в туннели.

Фактически в районе Али-Тахер сложилась ситуация, аналогичная боевым действиям на юге сектора Газы в начале год, когда под Рафиахом были заперты десятки боевиков ХАМАСа. Вместе с тем, туннели, вырубленные в скальной породе в Ливане, позволяют обеспечить более длительное нахождение под землей, чем под Рафиахом.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, в Израиль начали поступать сигналы и обращения от различных посредников, пытающихся обеспечить выход террористов без потерь. На сегодняшний день израильский ответ всем посредникам был однозначным: "Сдача в плен - единственный вариант, иначе террористы найдут свою смерть в туннелях".

Источники в силовых структурах, на которые ссылается канал, говорят, что Израиль придает блокаде туннелей под Али-Тахером большое значение и фактически рассматривает ее как своего рода "пилотный проект" эффективной модели, которая позволит очистить район от террористов и террористической инфраструктуры, существующей и в других зонах боевых действий.

Цель армии - доказать, что подземное преимущество "Хизбаллы" можно нейтрализовать и превратить тоннели в смертельные ловушки, которые поставят террористов перед выбором между сдачей и ликвидацией.

Одновременно в силах ЦАХАЛа в Ливане усилена готовность для пресечения попыток похищения военнослужащих для обмена на заблокированных под землей террористов.