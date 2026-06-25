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Израиль

На шоссе Аялон возле развязки А-Шалом в Тель-Авиве погиб мотоциклист

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 25 июня 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 13:48
На шоссе Аялон возле развязки А-Шалом в Тель-Авиве погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о мотоциклисте, который столкнулся с автомобилем на шоссе Аялон (20-е шоссе) возле развязки А-Шалом в Тель-Авиве.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте примерно 50 лет: он получил несовместимые с жизнью множественные травмы.

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