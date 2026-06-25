x
25 июня 2026
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 июня 2026
|
25 июня 2026
|
последняя новость: 23:59
25 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство Израиля рассмотрит резолюцию о признании геноцида армян

Турция
Армения
время публикации: 25 июня 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 22:34
Правительство Израиля рассмотрит резолюцию о признании геноцида армян
AP

Министр иностранных дел Гидеон Саар включил в повестку дня ближайшего заседания правительства Израиля, которое состоится в воскресенье, 28 июня, проект решения об официальном признании геноцида армян.

В проекте решения говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признаёт геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях.

В пояснительной записке указывается, что геноцид армян начался в апреле 1915 года с арестов, депортации и уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции, лидеров и образованных людей в Константинополе. После уничтожения руководства общины османские власти перешли к систематическому уничтожению населения. Мужчин мобилизовывали на принудительные работы и убивали. Женщин, детей и стариков изгоняли из домов и отправляли в долгие марши смерти в направлении сирийской пустыни, в ходе которых они подвергались массовым убийствам, изнасилованиям, намеренному голоду и обезвоживанию, что привело к гибели около 1,5 миллиона человек и уничтожению многотысячелетнего культурного и исторического наследия в регионе Анатолии.

Несмотря на обширную и однозначную историческую документацию, геноцид армян по сей день остаётся объектом институционализированной кампании отрицания и минимизации, включая манипулятивное переписывание учебников истории, главным образом со стороны Турции. На сегодняшний день 32 страны признали геноцид армян.

В свете морального и исторического долга предлагается, чтобы правительство Израиля признало геноцид, совершенный против армянского народа на закате Османской империи. Кроме того, в свете попыток затушевать, минимизировать или отрицать ужасы геноцида армян, предлагается осудить любую попытку искажения исторической правды об этих событиях.

Решение впоследствии будет также внесено на утверждение Кнессета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

Биньямин Нетаниягу впервые заявил, что признает геноцид армян турками
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2024

Нетаниягу: Израиль, который соблюдает законы войны, не примет нравоучения Эрдогана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 апреля 2021

Признание армянского геноцида: посла США вызвали в МИД Турции