Биньямин Нетаниягу впервые заявил, что признает геноцид армян турками

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью американскому подкастеру Патрику Бет-Дэвиду сказал, что он признает геноцид армян турками.

Это было сделано в ответ на заявление интервьюера, что он ожидал бы, что Израиль признает геноцид армян, на что Нетаниягу ответил, что, по его мнению, "Кнессет принял соответствующую резолюцию".

Вопреки заявлению Нетаниягу, Кнессет не признал официально геноцид армян. С 2011 года парламент периодически проводит обсуждения на пленарных заседаниях и различных комиссиях, посвященные этой теме. Инициаторами обсуждений выступали Захава Гальон и Арье Эльдад, которые получили значительную поддержку Реувена Ривлена, который был спикером Кнессета. Однако эти обсуждения носили символический характер и не могут считаться официальным признанием геноцида со стороны Кнессета.

Политические обозреватели отмечают, что заявление Нетаниягу может вызвать еще большую напряженность в отношениях с Турцией.