Элиор Коэн из Рош а-Аина обвиняется в изнасиловании мальчиков в возрасте 13 и 15 лет

Прокуратура подала в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против Элиора Коэна из Рош а-Аина, которого обвиняют в многочисленных случаях сексуализированного насилия в отношении четырех мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет.

Из обвинительного заключения следует что Коэн вел с несовершеннолетними откровенную сексуальную переписку, встречался с ними и забирал их на своей машине в различные цимеры. Там он вступал с ними в сексуальный контакт и снимал происходящее на мобильный телефон.

После этого он настаивал на том, чтобы мальчики удаляли переписку между ними или хранили ее в скрытой папке. Кроме того, он просил отключать мобильные телефоны во время встреч во избежание отслеживания геолокации, а также просил пострадавших закрывать лица при входе в цимер, опасаясь, что они будут опознаны камерами видеонаблюдения.

В одном из случаев Коэн попросил несовершеннолетнего прямо написать ему, что тому исполнилось 16 лет, несмотря на то что знал о его реальном возрасте мальчика, которому было всего 13 лет. Таким образом он надеялся доказать утверждение, что считал мальчика подростком старше 16.

Обвинительное заключение вменяет ему изнасилование несовершеннолетнего младше 14 лет, развратные действия в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет и запрещенное проникновение.

Прокуратура просит суд постановить о продлении его ареста до окончания судебного разбирательства.