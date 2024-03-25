ЦАХАЛ атаковал объект "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 25 марта израильские ВВС атаковали здание в районе Мис аль-Джабаль, которое использовали боевики террористической организации "Хизбалла".

Сообщается также, что минувшей ночью с территории Ливана в сторону поста ЦАХАЛа около Манары были выпущены примерно 15 ракет. Заявлено, что все ракеты упали на открытой местности, жертв нет.