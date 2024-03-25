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Израиль

ЦАХАЛ атаковал объект "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

время публикации: 25 марта 2024 г., 10:15 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 10:15
ЦАХАЛ атаковал объект "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 25 марта израильские ВВС атаковали здание в районе Мис аль-Джабаль, которое использовали боевики террористической организации "Хизбалла".

Сообщается также, что минувшей ночью с территории Ливана в сторону поста ЦАХАЛа около Манары были выпущены примерно 15 ракет. Заявлено, что все ракеты упали на открытой местности, жертв нет.

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