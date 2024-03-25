ЦАХАЛ: ракетный обстрел Ашдода был осуществлен из гуманитарного убежища в Дир аль-Балахе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении и уничтожении ракетной установки, из которой сегодня был обстрелян Ашдод.

Военные передали, что ракетная установка находилась в убежище одной из гуманитарных организаций в Дир аль-Балахе, в центре сектора Газы.

Сообщается, что самолеты ВВС Израиля некоторое время назад нанесли удар по складу, что привело к детонации хранившихся там боеприпасов.