ЦАХАЛ: ракетный обстрел Ашдода был осуществлен из гуманитарного убежища в Дир аль-Балахе
время публикации: 25 марта 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 22:07
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении и уничтожении ракетной установки, из которой сегодня был обстрелян Ашдод.
Военные передали, что ракетная установка находилась в убежище одной из гуманитарных организаций в Дир аль-Балахе, в центре сектора Газы.
Сообщается, что самолеты ВВС Израиля некоторое время назад нанесли удар по складу, что привело к детонации хранившихся там боеприпасов.