x
25 марта 2024
|
последняя новость: 23:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
25 марта 2024
|
25 марта 2024
|
последняя новость: 23:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

ЦАХАЛ: ракетный обстрел Ашдода был осуществлен из гуманитарного убежища в Дир аль-Балахе

время публикации: 25 марта 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 22:07
Графика пресс-службы ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении и уничтожении ракетной установки, из которой сегодня был обстрелян Ашдод.

Военные передали, что ракетная установка находилась в убежище одной из гуманитарных организаций в Дир аль-Балахе, в центре сектора Газы.

Сообщается, что самолеты ВВС Израиля некоторое время назад нанесли удар по складу, что привело к детонации хранившихся там боеприпасов.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2024

ХАМАС взял на себя ответственность за обстрел Ашдода
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2024

Тревога "Цева адом" в Ашдоде, были слышны взрывы