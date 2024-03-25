Продолжается поиск источника отравления птиц возле парка Авдат. Идет спасение птенцов

Инспекторы Управления заповедников и парков ведут масштабную операцию по поиску источников отравления хищных птиц возле национального парка Авдат на юге страны. В ходе прочесывания местности в понедельник, 25 марта, были найдены мертвая лисица и ворона, а в одном из гнезд грифов высоко в скалах – два неподвижных грифа, предположительно, также погибшие.

Специалисты, используя альпинистское снаряжение, добираются до гнезд предположительно погибших птиц, чтобы спасти яйца и птенцов. Было извлечено одно яйцо из опустевшего гнезда – родители, не успевшие высидеть птенца, погибли от отравления. Яйца и птенцы, которых еще можно спасти, будут переданы орнитологам заповедника Хай Бар Кармель, которые занимаются разведением грифов.

Управление заповедников и парков продолжает расследование обстоятельств отравления хищных птиц. Во вторник поиски будут продолжены, альпинисты также продолжат посещение гнезд, которые грифы создают на отвесных скалах, чтобы спасти осиротевших птенцов.