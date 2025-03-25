ЦАХАЛ навсегда отчислил со сборов офицера, угрожавшего отказничеством

ЦАХАЛ отчислил с резервистских сборов офицера Дрора Гавиша, который заявил, что попросит освободить его от службы в том случае, если правительство откажется выполнить решение БАГАЦа.

Речь идет об офицере – психологе 146-й дивизии, одном из лидеров движения протеста на улице Каплан.

Он заявил, что, если Высший суд справедливости (БАГАЦ) примет решение о том, что увольнение главы ШАБАКа незаконно, а правительство откажется выполнить требование Верховного суда, он попросит освободить его от продолжения резервистской службы.

"Командующий Северным округом удовлетворил просьбу командующего дивизии навсегда завершить службу офицера", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Речь идет о третьем за месяц резервисте, которого отстраняют от службы в связи с заявлением о намерении отказаться от явки на сборы в знак протеста против политики правительства Израиля.