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Израиль

ЦАХАЛ навсегда отчислил со сборов офицера, угрожавшего отказничеством

Пресс-служба ЦАХАЛа
Акции протеста
время публикации: 25 марта 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 11:01
ЦАХАЛ навсегда отчислил со сборов офицера, угрожавшего отказничеством
Michael Giladi/Flash90

ЦАХАЛ отчислил с резервистских сборов офицера Дрора Гавиша, который заявил, что попросит освободить его от службы в том случае, если правительство откажется выполнить решение БАГАЦа.

Речь идет об офицере – психологе 146-й дивизии, одном из лидеров движения протеста на улице Каплан.

Он заявил, что, если Высший суд справедливости (БАГАЦ) примет решение о том, что увольнение главы ШАБАКа незаконно, а правительство откажется выполнить требование Верховного суда, он попросит освободить его от продолжения резервистской службы.

"Командующий Северным округом удовлетворил просьбу командующего дивизии навсегда завершить службу офицера", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Речь идет о третьем за месяц резервисте, которого отстраняют от службы в связи с заявлением о намерении отказаться от явки на сборы в знак протеста против политики правительства Израиля.

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