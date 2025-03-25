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Израиль

В Газе ликвидирован журналист "Аль-Джазиры", который был снайпером ХАМАСа

время публикации: 25 марта 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 10:58
В Газе ликвидирован журналист "Аль-Джазиры", который был снайпером ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК подтверждает, что 24 марта на севере сектора Газы был ликвидирован Хусам Басаль Абд аль-Карим Шабат – снайпер из "Батальона Байт-Ханун" террористической организации ХАМАС, который также работал на телеканал "Аль-Джазира".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано, что еще в октябре 2024 года военные и ШАБАК раскрыли связь Шабата с "Бригадами Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа). Его членство в группировке подтверждалось найденными документами ХАМАСа, согласно которым в 2019 году Шабат участвовал в военной подготовке "Батальона Байт-Ханун". Было установлено, что во время войны "Железные мечи" Хусам Шабат совершал нападения и участвовал в террористической деятельности против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль.

В заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа подчеркивается, что речь идет о еще одном случае использования террористов ХАМАСа в деятельности катарского телеканала "Аль-Джазира".

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