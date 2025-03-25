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Израиль

С завтрашнего дня Нетаниягу начнет проводить собеседования с кандидатами на пост главы ШАБАКа

Биньямин Нетаниягу
Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
время публикации: 25 марта 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 18:19
С завтрашнего дня Нетаниягу начнет проводить собеседования с кандидатами на пост главы ШАБАКа
Dana Kopel/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что со среды, 26 марта, он начнет проводить собеседования с кандидатами на пост главы ШАБАКа. Заявление было сделано после того, как Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил возражения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары против проведения собеседований.

Отметим, что БАГАЦ также отклонил требование правительства отменить временный вердикт судьи Гилы Канфи-Штайниц о замораживании реализации решения правительства об увольнении главы ШАБАКа Ронена Бара.

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