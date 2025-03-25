С завтрашнего дня Нетаниягу начнет проводить собеседования с кандидатами на пост главы ШАБАКа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что со среды, 26 марта, он начнет проводить собеседования с кандидатами на пост главы ШАБАКа. Заявление было сделано после того, как Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил возражения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары против проведения собеседований.

Отметим, что БАГАЦ также отклонил требование правительства отменить временный вердикт судьи Гилы Канфи-Штайниц о замораживании реализации решения правительства об увольнении главы ШАБАКа Ронена Бара.