Sky News Arabia: на юге Ливана уничтожен один из ключевых командиров "Хизбаллы"

На юге Ливана в результате удара ВВС ЦАХАЛа был ликвидирован Хасан Камаль Абу Усама – один из ключевых командиров "Хизбаллы", передает телеканал Sky News Arabia.

Он был уничтожен ракетой, выпущенной поздно вечером 24 марта израильским БПЛА по автомобилю в деревне Какайят аль-Джиср, примерно в 12 км от границы Израиля.