Sky News Arabia: на юге Ливана уничтожен один из ключевых командиров "Хизбаллы"
время публикации: 25 марта 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 08:19
На юге Ливана в результате удара ВВС ЦАХАЛа был ликвидирован Хасан Камаль Абу Усама – один из ключевых командиров "Хизбаллы", передает телеканал Sky News Arabia.
Он был уничтожен ракетой, выпущенной поздно вечером 24 марта израильским БПЛА по автомобилю в деревне Какайят аль-Джиср, примерно в 12 км от границы Израиля.
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