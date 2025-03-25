x
25 марта 2025
|
последняя новость: 08:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 марта 2025
|
25 марта 2025
|
последняя новость: 08:07
25 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Sky News Arabia: на юге Ливана уничтожен один из ключевых командиров "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 25 марта 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 08:19
Sky News Arabia: на юге Ливана уничтожен один из ключевых командиров "Хизбаллы"
Соцсети

На юге Ливана в результате удара ВВС ЦАХАЛа был ликвидирован Хасан Камаль Абу Усама – один из ключевых командиров "Хизбаллы", передает телеканал Sky News Arabia.

Он был уничтожен ракетой, выпущенной поздно вечером 24 марта израильским БПЛА по автомобилю в деревне Какайят аль-Джиср, примерно в 12 км от границы Израиля.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

535-й день войны: удары в Газе, действия в Иудее и Самарии