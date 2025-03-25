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Израиль

"Кан-11": согласно плану ХАМАСа, 120 боевиков "Нухбы" должны были напасть на Беэр-Шеву

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 25 марта 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 22:02
"Кан-11": согласно плану ХАМАСа, 120 боевиков "Нухбы" должны были напасть на Беэр-Шеву
AP Photo/Ali Mahmud, File

Журналист Ицик Зуарец в вечернем выпуске новостей рассказал о документе ХАМАСа, который был обнаружен в секторе Газы спустя четыре месяца после "резни 7 октября".

О документе стало известно из записи встречи генерал-майора в отставке Эльада Шушана, отвечавшего за расследование событий 7 октября в кибуце Нирим, с жителями кибуца.

На записи Эльад Шушан говорит, что согласно плану, 120 боевиков "Нухбы" (спецназа ХАМАСа) должны были напасть на Беэр-Шеву, однако по дороге они столкнулись с израильскими силами безопасности. Не имея возможности достичь намеченной цели, они не вернулись в Хан-Юнис, а рассредоточились по населенным пунктам в округе Эшколь.

Израиль
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