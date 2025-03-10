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Израиль

Уроки 7 октября: массовых отпусков из армии на праздники больше не будет

ЦАХАЛ
Праздники
время публикации: 10 марта 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 18:24
Уроки 7 октября: массовых отпусков из армии на праздники больше не будет
David Cohen/Flash90

Новый глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир объявил об отмене практики так называемого "затишья" ("адмама") – массовых отпусков в период еврейских праздников, когда на базах остается минимум персонала.

Это решение стало результатом извлечения уроков из резни "черной субботы" 7 октября 2023 года, когда ХАМАС почти не встретил сопротивления из-за минимального количества военнослужащих на базах в связи с праздниками Суккот и Симхат а-Тора.

Как сообщает "Сругим", во время беседы с высшим командным составом ЦАХАЛа Эяль Замир подчеркнул, что отныне в Армии обороны Израиля не будет "затишья", и армия будет находиться в состоянии боевой готовности круглый год.

Данное решение озвучено через несколько дней после публикации результатов внутреннего расследования ЦАХАЛа, в соответствии с которым одной из причин провала 7 октября было минимальное количество военнослужащих, находившихся на границе с сектором Газы 7 октября.

Ожидается также, что будет отменено решение сократить примерно наполовину количество бойцов на базах в выходные дни, принятое Генштабом ЦАХАЛа около пяти лет назад. Тогда этот шаг объясняли намерением повысить мотивацию к призыву в боевые части, но нападение террористов в "черную субботу" показало все минусы этого плана. Как известно, на постах с малочисленными силами, таких как база "Нахаль-Оз", погибли десятки военнослужащих.

Израиль
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