Палестинская администрация продолжает платить семьям террористов

Служба общей разведки палестинской автономии продолжает выплачивать пособия семьям террористов, это доказывает сообщение о перечислении выплат семьям "шахидов и заключенных" из района Дженина – 28 погибших во время исполнения терактов и 10 заключенным в израильских тюрьмах. Все они связаны с этой организацией.

Соответствующее распоряжение отдал глава службы общей разведки генерал-майор Маджид Фарадж, сообщает PNN.

В сообщении цитируется высказывание председателя ПА Махмуда Аббаса, в соответствии с которым "если в казне останется хоть одна агора, она будет потрачена на семьи шахидов и заключенных".

Напомним, что официально председатель ПА Махмуд Аббас отменил выплату "зарплат" семьям заключенных и погибших террористов. В феврале он вынес специальный указ в соответствии с которым ПА отменяет выплату зарплат семьям заключенных и террористов, погибших при совершении терактов.

Отныне палестинские семьи смогут обращаться в органы социального обеспечения ПА для получения помощи и пособий в соответствии с их социально-экономическим положением. Требование об отмене выплаты зарплат семьям террористов было одним из основных требований Израиля и США на протяжении многих лет.

Представители палестинской администрации обратились к администрации Белого дома и сообщили, что они готовы изменить систему "платы за убийства" для семей палестинских заключенных, осужденных за теракты против Израиля.

Председатель ПА Махмуд Аббас своим указом отменил действие законов, на основании которых выплачивались пособия семьям заключенных в израильских тюрьмах и семьям террористов, погибших при совершении терактов. Однако по сути, изменение формата выплаты не повлияло на продолжение выплат, и семьи террористов теперь получают деньги по другим каналам.