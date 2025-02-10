Аббас отменил зарплаты семьям заключенных и террористов, погибших при совершении терактов

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) вынес специальный указ, в соответствии с которым ПА отменяет выплату зарплат семьям заключенных и террористов, погибших при совершении терактов.

Отныне палестинские семьи смогут обращаться в органы социального обеспечения ПА для получения помощи и пособий в соответствии с их социально-экономическим положением. Требование об отмене выплаты зарплат семьям террористов было одним из основных требований Израиля и США на протяжении многих лет.

Как сообщает Walla со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника, "раис" решил дождаться прихода к власти в США Дональда Трампа, чтобы позволить ему записать это достижение на свой счет.

Примечательно, что источник не упоминает угрозы со стороны администрации Дональда Трампа оштрафовать палестинскую администрацию на сумму 200-300 миллионов долларов за политику "платы за убийства": в автономии крайне обеспокоены тем, что предстоящие штрафы могут привести к еще большему финансовому кризису.

Представители палестинской администрации обратились к администрации Белого дома и сообщили, что они готовы изменить систему "платы за убийства" для семей палестинских заключенных, осужденных за теракты против Израиля.

Председатель ПА Махмуд Аббас своим указом отменил действие законов, на основании которых выплачивались пособия семьям заключенных в израильских тюрьмах и семьям террористов, погибших при совершении терактов.

В ответ на этот шаг, по сообщению 12 канала ИТВ, палестинская администрация просит США отменить Акт Тейлора Форса, названный в честь гражданина США, убитого в Израиле: этот закон, подписанный Дональдом Трампом в ходе его предыдущей президентской каденции в марте 2018 года, гласит, что США не будут перечислять палестинской администрации помощь до тех пор, пока часть этой помощи переводится в так называемый "Фонд шахидов", финансирующий зарплаты семьям палестинских террористов. Аббас также просит снять наложенные на ПА американские санкции.

Согласно действующему израильскому законодательству, Израиль может вычитать суммы, выплаченные палестинской администрацией заключенным, из налоговых средств палестинской автономии. В 2024 году таким образом вычли 21 миллион шекелей. Палестинское руководство просит США добиться от Израиля прекращения этой политики.