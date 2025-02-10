ХАМАС осудил решение Аббаса прекратить платить "премию за террор" семьям террористов

Террористическая организация ХАМАС опубликовала заявление по случаю отмены председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом выплаты "зарплаты" семьям сидящих в израильских тюрьмах заключенных и погибших при совершении терактов боевиков.

"Мы осуждаем его решение отменить выплату пособий семьям заключенных, погибших и раненых, и отказаться от национальных интересов палестинцев в тот самый момент, когда наш народ и силы сопротивления предпринимают действия для защиты прав освобожденных заключенных и спасения их жизней. Мы призываем не поддаваться давлению Израиля и американской администрации", – сказано в этом заявлении.

Напомним, председатель ПА Махмуд Аббас (Абу Мазен) вынес специальный указ, в соответствии с которым ПА отменяет выплату зарплат семьям заключенных и террористов, погибших при совершении терактов. При этом речь не идет о прекращении поддержки семей террористов: Аббас заявил, что отныне палестинские семьи смогут обращаться в органы социального обеспечения ПА для получения помощи и пособий в соответствии с их социально-экономическим положением.