x
25 мая 2024
|
последняя новость: 21:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 мая 2024
|
25 мая 2024
|
последняя новость: 21:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Страна горит". В городах Израиля возобновились протесты против правительства Нетаниягу

время публикации: 25 мая 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 20:00
В городах Израиля возобновились протесты против правительства Нетаниягу
Miriam Alster/Flash90

Семьи похищенных, собравшиеся в субботу, 25 мая, вечером, возле здания "Кирии" в Тель-Авиве, сделали заявление для СМИ.

Они заявили, что "условия сделки по освобождению заложников не изменились, единственный способ вернуть похищенных – остановить войну".

Также несколько тысяч израильтян прибыли на перекресток Каркур, чтобы призвать к внеочередным выборам и активизации усилий по возвращению похищенных. "Это не костер на горе Мерон – это горит страна", "Страна похищена", "Сделка сейчас" – было написано на плакатах.

В Кейсарии протестующие обвинили премьер-министра Биньямина Нетаниягу в "финансировании террористов" и размахивали лозунгами "Виновен – импичмент" и "Катарскими деньгами вы заплатили террористам".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 мая 2024

Нетаниягу сравнил акции протеста в Израиле с пропалестинскими выступлениями в США
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 апреля 2024

Акции в Кейсарии, Хайфе и Тель-Авиве: против Нетаниягу, за возвращение похищенных