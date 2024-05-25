"Страна горит". В городах Израиля возобновились протесты против правительства Нетаниягу

Семьи похищенных, собравшиеся в субботу, 25 мая, вечером, возле здания "Кирии" в Тель-Авиве, сделали заявление для СМИ.

Они заявили, что "условия сделки по освобождению заложников не изменились, единственный способ вернуть похищенных – остановить войну".

Также несколько тысяч израильтян прибыли на перекресток Каркур, чтобы призвать к внеочередным выборам и активизации усилий по возвращению похищенных. "Это не костер на горе Мерон – это горит страна", "Страна похищена", "Сделка сейчас" – было написано на плакатах.

В Кейсарии протестующие обвинили премьер-министра Биньямина Нетаниягу в "финансировании террористов" и размахивали лозунгами "Виновен – импичмент" и "Катарскими деньгами вы заплатили террористам".