В кибуце Ашдот-Яаков найдены тела мужчины и женщины после сообщений о стрельбе
время публикации: 25 мая 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 19:25
В кибуце Ашдот-Яаков (Иорданская долина) обнаружены тела мужчины и женщины (обоим около 60 лет). Парамедики констатировали их смерть.
Незадолго до этого в полицию поступили сообщения от местных жителей о стрельбе.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте. Ведется расследование.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 мая 2025