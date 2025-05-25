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Израиль

В кибуце Ашдот-Яаков найдены тела мужчины и женщины после сообщений о стрельбе

Криминал
время публикации: 25 мая 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 19:25
В кибуце Ашдот-Яаков найдены тела мужчины и женщины после сообщений о стрельбе
Пресс-служба МАДА

В кибуце Ашдот-Яаков (Иорданская долина) обнаружены тела мужчины и женщины (обоим около 60 лет). Парамедики констатировали их смерть.

Незадолго до этого в полицию поступили сообщения от местных жителей о стрельбе.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте. Ведется расследование.

Израиль
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