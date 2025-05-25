В кибуце Ашдот-Яаков найдены тела мужчины и женщины после сообщений о стрельбе

В кибуце Ашдот-Яаков (Иорданская долина) обнаружены тела мужчины и женщины (обоим около 60 лет). Парамедики констатировали их смерть.

Незадолго до этого в полицию поступили сообщения от местных жителей о стрельбе.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте. Ведется расследование.