Управление госкомпаний проверяет процесс назначения главы Центра развития святых мест

Управление государственных компаний проверяет подозрения на нарушение процедуры при назначении человека из близкого окружения Арье Дери на пост главы Центра развития святых мест.

По данным "Кан Бет", в управлении возникли сомнения, что при рассмотрении кандидатов на указанную должность учитывались их профессиональные качества, а не взгляды. В Управлении не исключают, что назначение Авшалома Охайона носило политический характер.

По информации корреспондента 12-го телеканала Омри Манива, кандидатуру Охайона поддерживало министерство по делам религий, что сыграло решающую роль при назначении.