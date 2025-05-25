Управление госкомпаний проверяет процесс назначения главы Центра развития святых мест
время публикации: 25 мая 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 18:42
Управление государственных компаний проверяет подозрения на нарушение процедуры при назначении человека из близкого окружения Арье Дери на пост главы Центра развития святых мест.
По данным "Кан Бет", в управлении возникли сомнения, что при рассмотрении кандидатов на указанную должность учитывались их профессиональные качества, а не взгляды. В Управлении не исключают, что назначение Авшалома Охайона носило политический характер.
По информации корреспондента 12-го телеканала Омри Манива, кандидатуру Охайона поддерживало министерство по делам религий, что сыграло решающую роль при назначении.
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