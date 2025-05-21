Министр по делам религии отверг обвинения в непотизме при назначении религиозных судей

В интервью ультрарелигиозной радиостанции "Коль ба-рама" министр по делам религии Михаэль Малкиэли отверг обвинения в непотизме при назначении даянов (религиозных судей). По его словам, каждый ешиботник, в том числе из периферии, имеет возможность занять эту должность: "Я не считаю проблемой то, что у кого-то дядя – даян. Напротив, это лишь говорит о том, что человек вырос в доме, где царит дух Торы".

Малкиэли прокомментировал недавнее решение о назначении 21 нового даяна, затронув закулисные процессы, общественную критику и затянувшуюся процедуру утверждения. По его словам, в последние годы все назначения проходили без участия влиятельных раввинов или политиков. "Это обычные люди, в том числе издалека, без громких фамилий и связей", – подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о причинах семилетнего перерыва в работе комитета по назначению даянов, Михаэль Малкиэли пояснил: "Многолетняя череда выборов не позволяла, в соответствии с законом, созывать комитет. А в прошлом году Верховный суд заблокировал этот процесс по причинам, которые никто так и не смог внятно объяснить. Это были откровенно абсурдные аргументы".

Ранее журналист 13-го канала Йоэли Брим опубликовал серию сообщений, в которых указал на возможный непотизм при предстоящем назначении десятков религиозных судей в Израиле. По его данным, почти треть кандидатов находятся в родственных связях с действующими даянами или высокопоставленными религиозными деятелями – в случае Верховного раввинского суда таких почти 40%. Среди претендентов – зять главного раввина, родственники лидера партии ШАС Арье Дери и других влиятельных фигур.