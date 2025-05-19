Журналист Йоэли Брим: треть кандидатов в религиозные судьи – родственники высокопоставленных фигур

Журналист 13-го канала ИТВ Йоэли Брим опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) серию сообщений, в которых указал на масштабные связи и возможный непотизм среди кандидатов в религиозные судьи. По его словам, за многими из кандидатов стоят тесные семейные и политические связи.

В ближайшее время в Израиле будут назначены десятки новых религиозных судей (даянов). По данным организации "Итим", которая провела анализ списка претендентов, 29,3% из 123 кандидатов в судьи региональных религиозных судов и Великого раввинского суда состоят в родственных связях с действующими судьями или высокопоставленными религиозными фигурами. В отношении Высшего раввинского суда этот показатель достигает 40% среди 20 кандидатов.

Брим подчеркнул, что "список вызывает серьезные вопросы", и привел примеры. Раввин Йехуда-Арье-Шмарьяху Ман – зять главного раввина Израиля Давида Лау, раввин Элькана Сенес – зять главы партии ШАС Арье Дери, раввин Авраам Дери – племянник Арье Дери, кандидат в окружной религиозный суд. Раввин Йосеф Ицхак Рабинович – брат раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича и сын бывшего судьи Высшего раввинского суда, раввина Хаима Рабиновича. Раввин Йехиэль Хаупт – зять бывшего главного раввина Йоны Мецгера.

Йоэль Брим также процитировал письмо юрисконсульта раввинских судов, адвоката Шимона Яакоби, в котором тот назвал весь процесс "испорченным", "оскверняющим имя Бога", "юридически необоснованным" и "проблематичным с точки зрения Галахи".