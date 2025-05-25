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Израиль

Полевой пожар в Рош а-Айне, задействована специальная авиация

Пожары
время публикации: 25 мая 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 07:30
Полевой пожар в Рош а-Айне, задействована специальная авиация
עומר שפירא/כב״ה מרכז

Утром 25 мая возник сильный полевой пожар в районе Бен-Гурион города Рош а-Айн. Для тушения пожара были задействованы четыре пожарных самолета, а также наземные пожарные расчеты.

По оценке пожарных, опасности распространения пламени на здания на данный момент нет.

Работа по тушению пожара продолжается.

Отметим, что 25-26 мая в Израиле будет жарко и сухо. Высока вероятность возникновения полевых и лесных пожаров.

Израиль
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