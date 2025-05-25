Полевой пожар в Рош а-Айне, задействована специальная авиация

Утром 25 мая возник сильный полевой пожар в районе Бен-Гурион города Рош а-Айн. Для тушения пожара были задействованы четыре пожарных самолета, а также наземные пожарные расчеты.

По оценке пожарных, опасности распространения пламени на здания на данный момент нет.

Работа по тушению пожара продолжается.

Отметим, что 25-26 мая в Израиле будет жарко и сухо. Высока вероятность возникновения полевых и лесных пожаров.