Полевой пожар в Рош а-Айне, задействована специальная авиация
время публикации: 25 мая 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 07:30
Утром 25 мая возник сильный полевой пожар в районе Бен-Гурион города Рош а-Айн. Для тушения пожара были задействованы четыре пожарных самолета, а также наземные пожарные расчеты.
По оценке пожарных, опасности распространения пламени на здания на данный момент нет.
Работа по тушению пожара продолжается.
Отметим, что 25-26 мая в Израиле будет жарко и сухо. Высока вероятность возникновения полевых и лесных пожаров.