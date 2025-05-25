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Израиль

СМИ: в "Ликуде готовятся к праймериз, Нетаниягу не планирует уходить в отставку

Ликуд
Кнессет
время публикации: 25 мая 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 13:11
СМИ: в "Ликуде готовятся к праймериз, Нетаниягу не планирует уходить в отставку
Flash90

В "Ликуде" началась подготовка к выборам. Как сообщает журналист Иегуда Шлезингер в газете "Исраэль а-Йом", в штабе "Ликуда" завершают процесс оценки работы местных отделений партии и составление списка действующих и не действующих отделений.

Эти списки особенно важны для депутатов и кандидатов, которые намерены баллотироваться в Кнессет. Шлезингер сообщает, что несколько депутатов уже обратились за этими списками в рамках подготовки к праймериз.

Еще до праймериз в "Ликуде" состоятся выборы делегатов конференции партии. Они формируют состав ЦК партии, а также избирают представителей на ключевые посты.

В "Ликуде" предполагают, что коалиция не развалится до завершения летней сессии Кнессета, однако ей будет крайне трудно преодолеть зимнюю сессию. Главной угрозой для коалиции остается вопрос призыва ультраортодоксов.

Как пишет "Исраэль а-Йом", премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен баллотироваться на пост премьер-министра. В его окружении не обсуждается возможность ухода в отставку.

Израиль
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