Ронен Бар побеседовал с Давидом Зини
время публикации: 25 мая 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 12:46
Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар позвонил генерал-майору Давиду Зини, которого намерен назначить на должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Бар поделился с Зини тем, что ему предстоит изучить, если назначение будет утверждено.
Сообщается, что аналогичный разговор был у Ронена Бара с Эли Шарвитом, который менее суток был кандидатом на должность главы ШАБАКа.