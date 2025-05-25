Ронен Бар побеседовал с Давидом Зини

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар позвонил генерал-майору Давиду Зини, которого намерен назначить на должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Бар поделился с Зини тем, что ему предстоит изучить, если назначение будет утверждено.

Сообщается, что аналогичный разговор был у Ронена Бара с Эли Шарвитом, который менее суток был кандидатом на должность главы ШАБАКа.