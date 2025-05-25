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Израиль

Ронен Бар побеседовал с Давидом Зини

время публикации: 25 мая 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 12:46

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар позвонил генерал-майору Давиду Зини, которого намерен назначить на должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Бар поделился с Зини тем, что ему предстоит изучить, если назначение будет утверждено.

Сообщается, что аналогичный разговор был у Ронена Бара с Эли Шарвитом, который менее суток был кандидатом на должность главы ШАБАКа.

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