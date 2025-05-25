В Израиле начались празднования по случаю Дня Иерусалима

25-26 мая (28 ияра) в Израиле празднуют День Иерусалима, который был провозглашен в честь перехода под израильский контроль восточной части города после Шестидневной войны 1967 года. В ходе битвы за Старый город евреям впервые за две тысячи лет удалось установить контроль над священными местами – Храмовой горой и Стеной Плача. Этот день символизирует историческую связь еврейского народа с Иерусалимом.

Вечером 25 мая возле Стены Плача начались праздничные мероприятия, в которых принимают участие тысячи израильтян со всей страны. Во время праздничной молитвы был развернут израильский флаг, закрывший большую часть площади перед Стеной Плача.

Основные празднества состоятся завтра, 26 мая. В столице будет усилено присутствие сил безопасности и полиции, часть улиц в центре города будут перекрыты.

В День Иерусалима традиционно проводится Марш с флагами. Его участники пройдут от центра столицы к Стене Плача. До начала марша полиция примет решение о том, через какие ворота участники марша войдут в Старый город, в прошлом году для них были открыты Шхемские ворота.

Кроме того, в столице состоится марш Желтых флагов, участники которого добиваются от правительства более активных шагов по возвращению заложников из Газы. Инициаторами его проведения стали "Иерусалимский союз" горсовета столицы, "Стражи и стражницы общего дома" и другие общественные организации. Марш стартует в 17:00 от Музея Израиля и его конечной точкой является палатка, разбитая родными заложников на улице Бальфур.