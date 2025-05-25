Подано обвинение против участника мошенничества, жертвами которого стали русскоязычные старики

Государственная прокуратура направила в мировой суд в Нетании обвинительное заключение против 61-летнего Яна Якубова из Нетании, задержанного по подозрению в мошенничестве, жертвами которого стали около 50 русскоязычных пожилых людей.

Согласно обвинительному заключению, Ян Якубов в течение года действовал в составе мошеннической сети, он и его сообщники обманывали жертв, не владеющих ивритом, с помощью телефонных звонков, во время которых они выдавали себя за сотрудников коммуникационных компаний или банков, вынуждая устанавливать на свои мобильные телефоны вредоносные программы, с помощью которых у них похищались личные данные, секретные коды и деньги.

Установлено, что Якубов лично помещал жертв мошенничества в Нетании, Ашдоде и Мевасерет-Ционе, где он забирал кредитные карты и наличные деньги.

По версии следствия, Ян Якубов лично причастен к хищению примерно 390 тысяч шекелей и попытке похитить еще 10 тысяч шекелей.

В обвинительном заключении также говорится, что Якубов переводил похищенные суммы денег за границу, используя компанию по отмыванию денег в Нетании.