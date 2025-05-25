x
25 мая 2025
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 мая 2025
|
25 мая 2025
|
последняя новость: 12:46
25 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Подано обвинение против участника мошенничества, жертвами которого стали русскоязычные старики

Прокуратура
Расследование
Мошенничество
время публикации: 25 мая 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 12:21
Подано обвинение против участника мошенничества, жертвами которого стали русскоязычные старики
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура направила в мировой суд в Нетании обвинительное заключение против 61-летнего Яна Якубова из Нетании, задержанного по подозрению в мошенничестве, жертвами которого стали около 50 русскоязычных пожилых людей.

Согласно обвинительному заключению, Ян Якубов в течение года действовал в составе мошеннической сети, он и его сообщники обманывали жертв, не владеющих ивритом, с помощью телефонных звонков, во время которых они выдавали себя за сотрудников коммуникационных компаний или банков, вынуждая устанавливать на свои мобильные телефоны вредоносные программы, с помощью которых у них похищались личные данные, секретные коды и деньги.

Установлено, что Якубов лично помещал жертв мошенничества в Нетании, Ашдоде и Мевасерет-Ционе, где он забирал кредитные карты и наличные деньги.

По версии следствия, Ян Якубов лично причастен к хищению примерно 390 тысяч шекелей и попытке похитить еще 10 тысяч шекелей.

В обвинительном заключении также говорится, что Якубов переводил похищенные суммы денег за границу, используя компанию по отмыванию денег в Нетании.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2025

Подано обвинение против 19-летнего жителя Нешера, причастного к обману русскоязычных стариков
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 18 мая 2025

Фигурант дела о "русском мошенничестве" приговорен к шести годам тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2025

Арестованный за "русское мошенничество" продолжил обманывать стариков из тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 15 мая 2025

"Русское мошенничество": массовое явление, масштабы которого государство не хочет знать