Нетаниягу решил назначить главой ШАБАКа экс-командующего ВМС ЦАХАЛа Эли Шарвита

Утром 31 марта офис главы правительства сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение назначить бывшего командующего военно-морскими силами ЦАХАЛа Эли Шарвита следующим главой общей службы безопасности (ШАБАК).

В официальном сообщении сказано: "Вице-адмирал Шарвит прослужил в Армии обороны Израиля 36 лет, в том числе пять лет в должности командующего военно-морскими силами. На этой должности он руководил созданием сил морской обороны в экономических водах и управлял сложными операциями против ХАМАСа, "Хизбаллы" и Ирана. ШАБАК – организация с широкими правами, которая 7 октября (2023 года) претерпела серьезные изменения. Премьер-министр убежден, что вице-адмирал Шарвит – именно тот человек, который сможет вести ШАБАК на пути, продолжая славные традиции организации".

Элиягу (Эли) Шарвит родился 13 октября 1966 года в кибуце Сде-Бокер, рос в Беэр-Шеве. Окончил Израильскую военно-морскую академию. Служил штурманом ракетного корвета. После окончания Школы военно-морского командования служил в должности командира ракетно-артиллерийской боевой части. Позже – командиром ракетного катера. В 2002-2004 годах командовал 31-м дивизионом в Шайетет 3. В 2009-2011 годах занимал должность командира Флотилии ракетных катеров. Возглавляемое им подразделение в ночь с 3 на 4 ноября 2009 года принимало участие в захвате судна Francop; за участие в этой операции Эли Шарвит был отмечен наградой Генерального штаба Израиля "Борьба с осью зла". 27 ноября 2011 года вступил в должность командира военно-морской-базы Хайфы. В августе 2014 года был назначен главой Управления штаба ВМС. В декабре 2015 года был повышен в звании до вице-адмирала, в сентябре 2016 года стал командующим ВМС Израиля. Имеет степень магистра по национальной безопасности Хайфского университета и Национального колледжа обороны.

Решение назначить Эли Шарвита на пост главы ШАБАКа неожиданно. Ранее телерадиокорпорация "Кан" сообщала, что рассматриваются три основные кандидатуры возможных преемников Ронена Бара на посту руководителя общей службы безопасности: нынешний заместитель главы ШАБАКа, который находится в должности три месяца, М., бывший заместитель главы организации, а также "Роли", еще один бывший замглавы службы, который претендовал в прошлом на пост главы, однако уступил Ронену Бару.