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Мир

Трамп позвонил Нетаниягу, чтобы выразить потрясение убийством сотрудников посольства в США

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Теракт
время публикации: 22 мая 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 20:08
Трамп позвонил Нетаниягу, чтобы выразить потрясение убийством сотрудников посольства в США
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп провел 22 мая телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и выразил соболезнование и глубокое потрясение убийством сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Ярона Лищински и Сары Мильгрим.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, Нетаниягу поблагодарил американского лидера за усилия, которые он и его администрация прилагают в борьбе с проявлениями антисемитизма США.

"Политики обсудили также военные действия в секторе Газы. Трамп выразил поддержку целей, поставленных главой правительства. Эти цели – освобождение всех заложников, уничтожение ХАМАСа и реализация плана Трампа", – говорится в заявлении.

Также отмечается: собеседники согласились в том, что нельзя позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия.

Мир
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