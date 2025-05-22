Трамп позвонил Нетаниягу, чтобы выразить потрясение убийством сотрудников посольства в США

Президент США Дональд Трамп провел 22 мая телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и выразил соболезнование и глубокое потрясение убийством сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Ярона Лищински и Сары Мильгрим.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, Нетаниягу поблагодарил американского лидера за усилия, которые он и его администрация прилагают в борьбе с проявлениями антисемитизма США.

"Политики обсудили также военные действия в секторе Газы. Трамп выразил поддержку целей, поставленных главой правительства. Эти цели – освобождение всех заложников, уничтожение ХАМАСа и реализация плана Трампа", – говорится в заявлении.

Также отмечается: собеседники согласились в том, что нельзя позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия.