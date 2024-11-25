В атакованном ночью в Гуш-Эционе автобусе обнаружены следы от пуль

В ночь на понедельник террористы обстреляли пассажирский автобус 382 маршрута, который ехал по дороге возле деревни Эль-Аруб в Гуш-Эционе, в нескольких километрах от Хеврона. В бронированном стекле автобуса обнаружены следы от четырех пуль – над головой ехавшей на этом месте пассажирки.

Как сообщает "Сругим", в ЦАХАЛе классифицируют данный теракт как "нападение с применением камней", а не обстрел. Жительница поселка Кармей-Цур Веред Шабит, подвергшаяся непосредственной опасности, рассказала, что когда она услышала грохот за окном, она сразу пригнулась.

По ее словам, армия выслала военнослужащих на место происшествия, но солдаты не нашли гильз, поэтому решили классифицировать нападение как каменную атаку.