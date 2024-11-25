На стройке в Эвен-Иегуда рабочий разбился, упав с десятиметровой высоты
время публикации: 25 ноября 2024 г., 09:09 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 09:23
Очередной несчастный случай на стройке: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о падении строительного рабочего с десятиметровой высоты на строительном объекте в Эвен-Иегуда.
Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть рабочего, мужчины в возрасте около 40 лет. По словам фельдшера МАДА, реанимация оказалась безуспешной, поскольку полученная мужчиной травма оказалась критической.
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
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