Перед судом предстал мошенник, выдававший себя за владельца гостиницы для эвакуированных

В мировой суд в Рамле подано обвинительное заключение против 54-летнего Хаима Авитана, жителя Беэр-Шевы, в связи с мошенничеством на сумму 1,7 миллиона шекелей. Об этом написал сайт "Исраэль а-Йом".

Согласно материалам суда, в период с января по октябрь 2024 года обвиняемый, выдававший себя за владельца гостиницы в Герцлии, в которой проживают эвакуированные израильтяне, совершал закупки в десятках магазинов, предприятий и фермерских хозяйств, расплачиваясь чеками, не имеющими покрытия. Он назвался вымышленными именами, оставлял неверный номер удостоверения личности и для связи давал неверный номер телефона.

По данным расследования, в одном из случаев мошенник заказал у фермеров на юге Израиля около двух тонн винограда и более 1500 кг лимонов и плодов кактуса, утверждая, что все это предназначено для 600 постояльцев его отеля. В другом случае он заказал 180 бутылок вина у предпринимателей кибуца Натив а-Асара, утверждая, что вино приобретается для жителей населенных пунктов на границе с Газой.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый мошенническим путем получил товары и услуги на сумму 1.753.960 шекелей.

Обвинение просило суд оставить подозреваемого под стражей до окончания процесса.

В материалах, переданных в суд, не указывается, каким образом обвиняемый распорядился "приобретенными" продуктами и напитками.