Арестован подозреваемый, получивший миллионы за счет эвакуированных из "зоны противостояния"

Подразделение полиции по борьбе с мошенничеством при "Лахав" 433 по итогам тайного расследования задержало подозреваемого, который обманным путем получил от государства миллионы шекелей, лишив эвакуированных из "зоны противостояния" граждан причитающихся им пособий и компенсаций.

Государство финансирует для эвакуированных во время войны "Железные мечи" проживание в гостиницах или арендованных квартирах, а если эвакуированные не пользуются этой льготой, они имеют право на получение от "Битуах Леуми" 220 шекелей в день на взрослого и 100 шекелей в день на ребенка.

После того, как в течение последних нескольких месяцев в полицию поступило множество жалоб, в соответствии с которым эвакуированные, покинувшие гостиницы, через какое-то время обратились в Институт национального страхования за положенными им выплатами, получили отказ, поскольку они все еще числятся в гостиницах и центрах эвакуации.

По данным расследования, владелец гостиниц, главный подозреваемый по этому делу, намеренно утаивал информацию о выезде людей, хотя обязан был передавать ее в министерство туризма, и продолжал получать финансирование их проживания по фиктивным документам.

В понедельник, 19 августа, расследование было переведено из тайного режима в публичный, и главный подозреваемый был арестован. Ему вменяется мошенничество, фальсификация корпоративных документов, подделка документов и отмывание средств. Масштаб мошенничества составляет миллионы шекелей, которые подозреваемый присвоил из государственной казны, поскольку он сообщал о проживании эвакуированных в его гостиницах с 7 октября вплоть до дня его ареста.

После допроса подозреваемый был отпущен под домашний арест, расследование против него продолжается.