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Израиль

Ганц: "Нетаниягу в течение года блокирует смену власти в Газе"

Биньямин Нетаниягу
Кнессет
Бени Ганц
время публикации: 25 ноября 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 14:49
Ганц: "Нетаниягу в течение года блокирует смену власти в Газе"
Tal Gal/Flash90

В понедельник, 25 ноября, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Предпринимаются попытки возродить к жизни юридический переворот. Я хочу сказать просто и ясно: мы не позволим. По закону, без отказничества, но не позволим".

"По поводу урегулирования на севере: только ЦАХАЛ сможет обеспечить безопасность. Наш экзамен будет в случае первого нарушения "Хизбаллой" соглашения. Нам есть что предложить Ливану. Но мы не откажемся от безопасности".

"О Газе. Нетаниягу в течение года блокирует смену власти в Газе. Война там по сути закончилась. Мы давно могли бы освободить заложников. Необходима инициатива. Упущено слишком много времени. Больше ждать нельзя".

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