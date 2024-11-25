Ганц: "Нетаниягу в течение года блокирует смену власти в Газе"

В понедельник, 25 ноября, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Предпринимаются попытки возродить к жизни юридический переворот. Я хочу сказать просто и ясно: мы не позволим. По закону, без отказничества, но не позволим".

"По поводу урегулирования на севере: только ЦАХАЛ сможет обеспечить безопасность. Наш экзамен будет в случае первого нарушения "Хизбаллой" соглашения. Нам есть что предложить Ливану. Но мы не откажемся от безопасности".

"О Газе. Нетаниягу в течение года блокирует смену власти в Газе. Война там по сути закончилась. Мы давно могли бы освободить заложников. Необходима инициатива. Упущено слишком много времени. Больше ждать нельзя".