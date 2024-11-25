Лапид заявил, что люди в окружении Нетаниягу получали деньги от Катара

В понедельник, 25 ноября, на заседании фракции "Еш Атид" лидер оппозиции Яир Лапид заявил: "В Израиле каждый день публикуются истории, которые в любой другой стране привели бы к отставке правительств, заставили бы высокопоставленных людей уйти в отставку, а в Японии, возможно, даже привели к харакири. Но здесь мы, похоже, утратили способность возмущаться".

"В канцелярии Биньямина Нетаниягу, премьер-министра Израиля, люди из его ближайшего окружения получили деньги от Катара для проведения PR-кампании в пользу страны, поддерживающей ХАМАС, – заявил Лапид, очевидно, опираясь на публикации газеты "Гаарец" и 12-го канала. – Когда я прихожу в канцелярию Нетаниягу для брифинга по вопросам безопасности, эти люди находятся в соседней комнате. Это его сотрудники, его окружение. И эти люди получили крупные суммы от катарских спонсоров ХАМАСа – тех самых, кто владеет "Аль-Джазирой", чтобы улучшить имидж Катара в мире. Как вы думаете, какова вероятность того, что катарцы не рассказали об этом всем, с кем встречались? Что они не говорили: "Почему вы называете нас спонсорами террора? Вы знаете, кто работает с нами? Люди из ближайшего окружения премьер-министра Израиля!""

"Такова была политика Нетаниягу и его канцелярии все эти годы – ХАМАС не такая уж большая проблема. Можно отправлять чемоданы с деньгами из Катара в Газу, а одновременно принимать чемоданы с деньгами из Катара для своих личных счетов. Можно позволять высокопоставленным членам ХАМАСа жить в Катаре, вести бизнес в Катаре. У Халида Машаля в Катаре есть торговый центр и три жилых башни. Потому что Урих и Эйнхорн тоже работают с Катаром, получают от него прибыль и объясняют всему миру, что катарцы – хорошие люди. Ведь у них даже чемпионат мира по футболу можно проводить", – продолжил Лапид.

Далее лидер оппозиции заявил: "После событий 7 октября я сказал, что, если бы это случилось при мне, мой дом бы подожгли вместе со мной. И теперь я хочу спросить всех так называемых националистов и патриотов – Амсалема, Караи, Дистеля, Ярива Левина: что бы вы сказали, если бы выяснилось, что ближайшие ко мне люди, мои сотрудники, получили деньги от Катара? Что бы вы кричали с трибуны? Они бы называли это предательством. Они бы кричали, что это поддержка террора. Они бы утверждали, что это доказывает, что мы нормализовали отношения с ХАМАСом и не поняли, какой катастрофой это обернется. И они были бы правы в каждом слове! Биньямин Нетаниягу должен ответить на вопросы: знал ли он об этом? Знал ли он, что его ближайшее окружение в канцелярии получает деньги от Катара? Дал ли он на это свое согласие? Если да, то почему? Если нет, то как такое могло случиться без его ведома?"