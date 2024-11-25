x
25 ноября 2024
|
последняя новость: 16:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2024
|
25 ноября 2024
|
последняя новость: 16:41
25 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидирован террорист, участвовавший в резне 7 октября. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 ноября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 16:40
ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидирован террорист, участвовавший в резне 7 октября. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора Газы.

Сообщается о ликвидации в этом районе террориста "Исламского джихада" Басаля Камаля Салима Набахина, участвовавшего в нападении на Израиль 7 октября.

Бригада "Нахаль" уничтожает террористическую инфраструктуру в Рафиахе. Задействованы наземные и воздушные силы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2024

416-й день войны: "Хизбалла" продолжает обстреливать Израиль. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2024

Бойцы ЦАХАЛа нашли ПЗРК в одной поликлиник на севере Газы. Видео