ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидирован террорист, участвовавший в резне 7 октября. Видео
время публикации: 25 ноября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 16:40
Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора Газы.
Сообщается о ликвидации в этом районе террориста "Исламского джихада" Басаля Камаля Салима Набахина, участвовавшего в нападении на Израиль 7 октября.
Бригада "Нахаль" уничтожает террористическую инфраструктуру в Рафиахе. Задействованы наземные и воздушные силы.