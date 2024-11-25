ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидирован террорист, участвовавший в резне 7 октября. Видео

Бойцы бригады "Нахаль" (143-я дивизия "Газа") продолжают действовать в районе Рафиаха, на юге сектора Газы.

Сообщается о ликвидации в этом районе террориста "Исламского джихада" Басаля Камаля Салима Набахина, участвовавшего в нападении на Израиль 7 октября.

Бригада "Нахаль" уничтожает террористическую инфраструктуру в Рафиахе. Задействованы наземные и воздушные силы.