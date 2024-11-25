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Израиль

Масштабная операция ВВС ЦАХАЛа: в Ливане атакованы штабы Исполнительного совета "Хизбаллы"

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 ноября 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 16:12
Масштабная операция ВВС ЦАХАЛа: в Ливане атакованы штабы Исполнительного совета "Хизбаллы"
AP Photo/Bilal Hussein

Армия обороны Израиля атаковала десятки штабов и центров управления Исполнительного совета "Хизбаллы" – высшего руководящего органа этой ливанской террористической организации.

В течение часа ВВС ЦАХАЛа, на основании точных данных военной разведки, поразили около 25 штабов и центров Исполнительного совета "Хизбаллы" в различных регионах Ливана, включая Набатию, Баальбек, Бекаа и южные окраины Бейрута.

Исполнительный совет является административным и высшим органом террористической организации "Хизбалла", который отвечает, среди прочего, за восстановление ее военного потенциала на следующий день после войны и занимается обеспечением боевиков. Главой совета был Сафи ад-Дин, двоюродный брат Хасана Насраллы, который должен был заменить его на посту генерального секретаря "Хизбаллы" – его ликвидировали в октябре 2024 года, вскоре после ликвидации Насраллы. "Хизбалла" использует через Исполнительный совет систему здравоохранения и систему образования Ливана для пропаганды своей террористической деятельности.

Израиль
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