Масштабная операция ВВС ЦАХАЛа: в Ливане атакованы штабы Исполнительного совета "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля атаковала десятки штабов и центров управления Исполнительного совета "Хизбаллы" – высшего руководящего органа этой ливанской террористической организации.

В течение часа ВВС ЦАХАЛа, на основании точных данных военной разведки, поразили около 25 штабов и центров Исполнительного совета "Хизбаллы" в различных регионах Ливана, включая Набатию, Баальбек, Бекаа и южные окраины Бейрута.

Исполнительный совет является административным и высшим органом террористической организации "Хизбалла", который отвечает, среди прочего, за восстановление ее военного потенциала на следующий день после войны и занимается обеспечением боевиков. Главой совета был Сафи ад-Дин, двоюродный брат Хасана Насраллы, который должен был заменить его на посту генерального секретаря "Хизбаллы" – его ликвидировали в октябре 2024 года, вскоре после ликвидации Насраллы. "Хизбалла" использует через Исполнительный совет систему здравоохранения и систему образования Ливана для пропаганды своей террористической деятельности.