ЦАХАЛ объявил о ликвидации Хашима Сафи ад-Дина, предполагаемого преемника Насраллы

Вечером 22 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о получении подтверждения того, что в результате авиаудара, нанесенного три недели назад по цели в пригороде Бейрута, был ликвидирован Хашим Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета "Хизбаллы", а вместе с ним глава разведки "Хизбаллы" Хусейн Али-Хазим.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что тело Хашима Сафи ад-Дина было среди 24 тел, обнаруженных под обломками здания.

В ночь на 4 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли около 20 ударов в районе Лайлаки на юге Бейрута, недалеко от международного аэропорта имени Рафика Харири. СМИ сообщали, что целью удара был вероятный преемник Насраллы на посту генсекка "Хизбаллы" Хашим Сафи ад-Дин. Издание Axios со ссылкой на израильского чиновника писало, что Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и на момент публикации было неясно, был ли он убит в результате удара.

Хашем Сафи ад-Дин приходился двоюродным братом Хасану Насралле. А в июне 2020 года сын ад-Дина женился на дочери ликвидированного американцами командующего подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.