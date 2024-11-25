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Израиль

Как уничтожалась цепочка поставок оружия "Хизбалле" из Ирана через Сирию: видео

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иран
Ливан
Сирия
время публикации: 25 ноября 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 20:30
Как уничтожалась цепочка поставок оружия "Хизбалле" из Ирана через Сирию
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ликвидация ключевых командиров "подразделения 4400"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия Обороны Израиля раскрывает подробности операции по уничтожению каналов поставки вооружений из Ирана террористической организации "Хизбалла" в Ливане через территорию Сирии.

По сообщению ЦАХАЛа, эти каналы выстраивались десятилетиями: в тесном сотрудничестве с "Хизбаллой" Иран создал секретные маршруты в Ливан через сирийскую территорию, по которым годами перевозились тысячи грузовиков и сотни самолетов с тысячами ракет и различными компонентами вооружений.

Этот "ракетный путь" контролируется Ираном при содействии и попустительстве сирийского режима, причем высокопоставленные сирийские чиновники оказывают активную помощь в контрабанде оружия и боеприпасов – как предоставляя склады сирийской армии для хранения предназначенного "Хизбалле" оружия перед отправкой в Ливан, так и предоставляя послабления на внутренних КПП, которыми управляют сирийские службы безопасности.

За снабжение группировки оружием отвечает так называемое "подразделение 4400" "Хизбаллы", которое было создано в 2000 году и с момента создания оно создавало, курировало и использовало множество стратегических маршрутов на сирийско-ливанской границе.

В рамках планомерной военной операции ЦАХАЛа были ликвидированы командиры "подразделения 4400", был уничтожен 3,5-километровый туннель на сирийско-ливанской границе, были многократно атакованы грузовики с оружием, уничтожены склады оружия, выявлено сотрудничество "Хизбаллы", Ирана и сирийского режима.

Каким был "оружейный путь", уничтоженный ЦАХАЛом

Ликвидация ключевых командиров "подразделения 4400"

Уничтожение грузовиков с оружием. Оперативное видео

Израиль
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