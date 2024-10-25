ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы десятки террористов
время публикации: 25 октября 2024 г., 07:39 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 07:46
Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают действовать на территории сектора Газы. За последние сутки были ликвидированы десятки террористов, атаковано множество объектов инфраструктуры террора.
162-я дивизия действует в районе Джабалии, на севере сектора. Бойцами был обнаружен заминированный автомобиль, рядом с которым находились боевики – цель была уничтожена.
252-я дивизия действует в центре сектора Газы. Ударами с земли и с воздуха ликвидированы объекты инфраструктуры террористической организации ХАМАС.
Дивизия "Газа" действует на юге сектора Газы, нанося удары по объектам террористов.