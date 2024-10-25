ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы десятки террористов

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают действовать на территории сектора Газы. За последние сутки были ликвидированы десятки террористов, атаковано множество объектов инфраструктуры террора.

162-я дивизия действует в районе Джабалии, на севере сектора. Бойцами был обнаружен заминированный автомобиль, рядом с которым находились боевики – цель была уничтожена.

252-я дивизия действует в центре сектора Газы. Ударами с земли и с воздуха ликвидированы объекты инфраструктуры террористической организации ХАМАС.

Дивизия "Газа" действует на юге сектора Газы, нанося удары по объектам террористов.