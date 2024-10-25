x
25 октября 2024
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы десятки террористов

время публикации: 25 октября 2024 г., 07:39 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 07:46
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы десятки террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают действовать на территории сектора Газы. За последние сутки были ликвидированы десятки террористов, атаковано множество объектов инфраструктуры террора.

162-я дивизия действует в районе Джабалии, на севере сектора. Бойцами был обнаружен заминированный автомобиль, рядом с которым находились боевики – цель была уничтожена.

252-я дивизия действует в центре сектора Газы. Ударами с земли и с воздуха ликвидированы объекты инфраструктуры террористической организации ХАМАС.

Дивизия "Газа" действует на юге сектора Газы, нанося удары по объектам террористов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2024

385-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Ливане и Газе. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2024

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25.10.2024: активизирована операция на юге сектора