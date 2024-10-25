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Израиль

В боях на юге Ливана и на севере сектора Газы погибли восемь военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 25 октября 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 17:28
Слева направо, сверху вниз: Барак Израиль Саган (22 года), Идо Бен Цви (21 год), Гилель Элиягу Овадия (22 года), Дан Маори (43 года), Алон Сафраи (28 лет), Омри Лотан (47 лет), Гай Идан (51 год), Том Сегаль (28 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе боев на юге Ливана погибли пять военнослужащих-резервистов ЦАХАЛа – в звании от старшины до майора. Еще трое военнослужащих погибли на юге сектора Газы. Разрешены к публикации их имена.

Разрешено к публикации: в ходе боев на юге Ливана погибли пять военнослужащих-резервистов ЦАХАЛа – в звании от старшины до майора.

Майор резерва Дан Маори, 43 года, из поселка Бейт-Ицхак-Шаар Хафер, заместитель командира 89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Капитан резерва Алон Сафраи, 28 лет, из Иерусалима, офицер 89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Прапорщик резерва Омри Лотан, 47 лет, из поселка Бат-Хефер, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Прапорщик резерва Гай Идан, 51 год, из кибуца Шомрат, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Старшина резерва Том Сегаль, 28 лет, из поселка Эйн а-Бсор, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Капитан Барак Израиль Саган, 22 года, из Петах-Тиквы, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей (командир курса) 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

Сержант Идо Бен Цви, 21 год, из Шомрата, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

Сержант Гилель Элиягу Овадия, 22 года, из Иерусалима, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 765 военнослужащих ЦАХАЛа.

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В боях на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2024

В бою на юге Ливана погибли пять военнослужащих-резервистов ЦАХАЛа