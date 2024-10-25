В боях на юге Ливана и на севере сектора Газы погибли восемь военнослужащих ЦАХАЛа

В ходе боев на юге Ливана погибли пять военнослужащих-резервистов ЦАХАЛа – в звании от старшины до майора. Еще трое военнослужащих погибли на юге сектора Газы. Разрешены к публикации их имена.

Разрешено к публикации: в ходе боев на юге Ливана погибли пять военнослужащих-резервистов ЦАХАЛа – в звании от старшины до майора.

Майор резерва Дан Маори, 43 года, из поселка Бейт-Ицхак-Шаар Хафер, заместитель командира 89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Капитан резерва Алон Сафраи, 28 лет, из Иерусалима, офицер 89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Прапорщик резерва Омри Лотан, 47 лет, из поселка Бат-Хефер, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Прапорщик резерва Гай Идан, 51 год, из кибуца Шомрат, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Старшина резерва Том Сегаль, 28 лет, из поселка Эйн а-Бсор, боец ​​89-го батальона 8-й бригады "А-Закен".

Капитан Барак Израиль Саган, 22 года, из Петах-Тиквы, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей (командир курса) 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

Сержант Идо Бен Цви, 21 год, из Шомрата, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

Сержант Гилель Элиягу Овадия, 22 года, из Иерусалима, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 765 военнослужащих ЦАХАЛа.