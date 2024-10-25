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Израиль

Стрельба в Тамре, убит местный житель

время публикации: 25 октября 2024 г., 00:12 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 00:14
Стрельба в Тамре, убит местный житель
Пресс-служба ЦАХАЛа

В деревне Тамра неизвестные открыли огонь в сторону местного жителя, тяжело его ранив. Мужчина был доставлен в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии, спасти его врачам не удалось.

По оценкам парамедиков, раненому примерно 37 лет.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что на месте работают следователи и криминалисты, ведется розыск стрелявших. На данном этапе следствием рассматриваются все версии.

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