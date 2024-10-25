Стрельба в Тамре, убит местный житель

В деревне Тамра неизвестные открыли огонь в сторону местного жителя, тяжело его ранив. Мужчина был доставлен в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии, спасти его врачам не удалось.

По оценкам парамедиков, раненому примерно 37 лет.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что на месте работают следователи и криминалисты, ведется розыск стрелявших. На данном этапе следствием рассматриваются все версии.