Суд запретил молодому израильтянину лететь в Россию: он планировал завербоваться в армию РФ

Родители молодого человека обратились в суд с просьбой назначить их опекунами своего совершеннолетнего сына и запретить его выезд в Россию на том основании, что он принял решение записаться в российскую армию. Как сообщает "Исраэль а-Йом", этот вывод они сделали, послушав его высказывания дома и подслушав его разговоры с российским военкоматом.

Сам сын на суде заявил, что он просто хочет посетить "родину предков", хотя обратный билет в Израиль он так и не купил. Родители утверждали, что их сын, в связи с его психическим состоянием и социальной оторванностью, не понимает последствий своих решений и опасности этих решений для его жизни.

Судья в своем решении постановила, что молодой человек должен получить необходимые ему инструменты для жизни в обществе и психологическую помощь, прежде чем он получит разрешение отправляться за границу. По словам судьи, оснований для назначения молодому человеку опекуна нет, но для ограничения его выезда за границу есть обоснованные основания.

В частности, она указала, что у суда не сложилось впечатления, что молодой человек способен самостоятельно управлять своими делами: он не готовит себе еду (ему готовит мать), он живет в доме своих родителей, не работает, выходит из дома только для занятий спортом, и проработал всего полтора месяца, чтобы накопить денег на билет в Россию.

Молодой человек призывного возраста планировал отправиться в воюющую страну с билетом в один конец, уверяя, что имеющейся у него суммы в 3700 шекелей хватит на поездку, проживание и обратный билет в Израиль. Судья постановила, что молодому человеку следует приобрести определенные знания и навыки, прежде чем из человека, всю жизнь проведшего в родительском доме на полном обеспечении, стать человеком, путешествующим в одиночку в воюющую страну без базовых навыков общения с людьми.

Суд вынес запрет на выезд молодого человека сроком на один год и обязал опекунов реализовать его права в "Битуах Леуми", в частности, найти для него службы, которые научат его самостоятельно за собой ухаживать и контактировать с окружающими.