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Израиль

Предъявлены обвинения водителю, который вез демонстранта на капоте по трассе Аялон

время публикации: 25 сентября 2024 г., 16:48 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 16:48
Предъявлены обвинения водителю, который вез демонстранта на капоте по трассе Аялон
Пресс-служба полиции Израиля

В мировой суд Тель-Авива представлено обвинительное заключение против 29-летнего Наве Бен-Итаха из Иерусалима, который пытался задавить машиной участника демонстрации на трассе Аялон в марте текущего года.

По данным обвинительного заключения, на исходе субботы 2 марта во время демонстрации с требованием возвращения заложников несколько десятков демонстрантов вышли на трассу Аялон и перегородили ее. Подозреваемый поехал на них, остановившись, когда его машина коснулась ноги демонстранта.

Затем он вновь нажал на газ и медленно поехал вперед, в результате чего демонстрант был вынужден опереться руками на капот автомобиля, а затем и вовсе залезть на капот, опасаясь иначе быть раздавленным.

Тем не менее, обвиняемый продолжил медленно ехать, в то время как пострадавший умолял его остановиться и позволить ему спуститься. Однако обвиняемый прибавил скорость и начал быстро менять полосы движения, попеременно замедляя и ускоряя автомобиль, что поставило под угрозу жизнь пострадавшего. Пострадавший одной рукой держался за дворники, а второй махал водителю, умоляя его остановиться. Лишь когда машина доехала до развязки и притормозила, демонстранту удалось спрыгнуть.

Обвиняемому вменяется неосторожная езда, угрожающая жизнью и здоровью человека, и покушение на причинение тяжких телесных повреждений.

Израиль
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