Штаб нацбезопасности публикует рекомендации и список стран, опасных для израильтян

Перед началом осенних праздников Штаб национальной безопасности опубликовал рекомендации по поводу поездок израильских граждан за границу во время осенних отпусков и в период годовщины "черной субботы" 7 октября.

В соответствии с разведданными, наблюдается усиление мотивации террористических организаций к совершению терактов на израильские и еврейские объекты в разных странах мира: это сопровождается заявлениями, угрозами и подстрекательствами против евреев. Высока опасность со стороны Ирана и "Хизбаллы", которые продолжают угрожать нападением на израильтян при помощи своих агентов. Террористическая организация "Исламское государство" призвала к терактам против еврейских и христианских объектов в Европе.

Поэтому накануне осенних праздников, когда сотни тысяч израильтян по традиции отправятся за границу, Штаб национальной безопасности призывает граждан учесть ряд факторов и вести себя осторожно. Отмечается, что публикации в социальных сетях, указывающие на вашу принадлежность к силам безопасности Израиля, увеличивает риск того, что террористы могут выбрать вас в качестве потенциальной цели.

Важно проявлять бдительность в отношении запросов от неизвестных вам людей в социальных сетях и мессенджерах: особенно это важно для сетевых посредников и людей, большая часть бизнеса которых проходит за границей.

Следует избегать посещения стран из приведенного списка: Ирак (включая курдский регион), Йемен, Иран, Сирия, Ливан – посещение этих стран запрещено законом. Далее в списке указаны: Саудовская Аравия (посещение которой ограничено законом), а также Бангладеш, Сомали, Пакистан, Афганистан, Ливия, Алжир, Иордания, Египет (включая Синайский полуостров), Турция.

Если у вас возникли подозрения, что во время вашего пребывания за рубежом вы подвергаетесь угрозам со стороны террористов, следует немедленно уведомить правоохранительные органы страны, где вы находитесь. Затем следует сообщить об этом в центр экстренной помощи Штаба национальной безопасности по телефону 02-6667444 (действует круглосуточно и без выходных). По этому же номеру можно звонить, чтобы получить последнюю информацию и выяснить тонкости, касающиеся предупреждений о поездках.

По вопросам и в связи с происшествиями, не связанными с террористической угрозой, такими как медицинское обслуживание, консульские вопросы, личная безопасность, связанная с уголовными преступниками и антисемитизмом, следует обращаться на горячую линию министерства иностранных дел по телефону 02-5303155 (работает круглосуточно и без выходных).